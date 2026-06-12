Британски джихадист се прибрал през България
Британски радикален ислямист, инсценирал смъртта си, за да се върне в Англия, бе осъден на 12 години в затвор от лондонски съд, предаде АФП. 27-годишн...
Следете всички новини, анализи и коментари за Британски Джихадист. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Британски радикален ислямист, инсценирал смъртта си, за да се върне в Англия, бе осъден на 12 години в затвор от лондонски съд, предаде АФП. 27-годишн...