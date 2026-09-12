Земетресение в БСП. Червена легенда хвърли оставка
Огън и жупел на "Позитано" 20
Следете всички новини, анализи и коментари за Бриго Аспарухов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Огън и жупел на "Позитано" 20
Историята на прехода ни помни още три мистериозни отравяния
Възможно е нападенията в Кьолн да са организирана провокация, смята бившият директор на разузнаването генерал Бриго Аспарухов по повод сексуалните нап...
„Целта на терористите беше постигната, а тя е да всяват страх, смята бившият директор на Националната разузнавателна служба Бриго Аспарухов. По думит...
генерал Бриго Аспарухов (бивш шеф на Национална разузнавателна служба) Оставката на Веселин Вучков беше изненада за мен, но е принципна. Така се пра...
София. „Това, което се случва с АБВ, няма да донесе мобилизация на партията до такава степен, каквато си представяме ние. Независимо че е полезен един...
Задължително гласуване на изборите и мажоритарен избор биха довели страната ни на правия път, според Бриго Аспарухов, бивш депутат от левицата и бивш...
София. Трябва да се прояви разумност и да не се бърза със съставянето на правителство, призова бившият шеф на разузнаването Бриго Аспарухов в ефира на...