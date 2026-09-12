Навръх празниците виното стана горчиво
Не е заради песента на Веселин Маринов
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Не е заради песента на Веселин Маринов
Някой високо горе във властта на тази държава е решил, че там не живеят хора, възмущават се в Брестовица
Все още не е ясно дали има поражения
Жителите на селото излязоха на протест заради съдържание на манган във водата
Заради минусовите температури е замръзнала водата в единствената осигурена от ВиК водоноска
Още 9 случая на коронавирус са открити вчера в селото, така случаите стават 22
Става въпрос за две семейства. Член на едно от тях се е завърнал от Германия
Братчетата никога не били ходили до канала, който ги глътна Във фаталната събота, когато двете братчета Спас и Злати се удавиха в канала в пловдивско...
Пловдив. Две братчета – на 7 и 14 години, се удавиха край Брестовица. Телата на децата са намерени в напоителния канал край пловдивското село, съобщи...
Пловдив. Общо шест гроба са открити при разкопките на Памук могила край Брестовица, през летния археологически сезон. Това каза Костадин Кисьов, дирек...