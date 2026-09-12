Слави Бинев и таекуондисти вилняха в централата на ООН
Българинът и д-р Чо облякоха дизайнерски дрехи в подкрепа на включването на брейк-денс в програмата на Олимпийските игри
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Българинът и д-р Чо облякоха дизайнерски дрехи в подкрепа на включването на брейк-денс в програмата на Олимпийските игри
Американската телевизия Net2TV излъчи клип на бургазлиите от комедийния уебсериал „Типично". Той носи заглавието „SupaFly" и всъщност показва брейк та...
Брейк танци събраха средства за лечение на момиченце Мартин Мутафин, Маргарит Петков и Венцислав Йорданов са победителите в Националния брейк турнир...
„Кралете на Запада" за втора поредна година ще взривят с брейк денс, хип-хоп битки, музика и артистичност благоевградската публика. Днес от 16.00 часа...
„Кралете на Запада" за втора поредна година ще взривят с брейк денс, хип-хоп битки, музика и артистичност благоевградската публика. Тази събота от 16....
Благоевград. Национален брейк денс фестивал „Кралете на Запада" ще се проведе в Благоевград. Тази събота площадът пред зала „22 септември" ще се певър...
Христо Мутафчиев, който ще бъде жури в "Денсинг старс", е бил печен брейк танцьор. Съдбата среща актьора с хореографията още в техникума по дървоо...
Звездните американски състезатели по брейк танци се изправят срещу най-талантливите отбори от целия свят в премиерната лента "Надиграването". Битката...