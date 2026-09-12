Щаде - пътуване в приказка на братя Грим
Градът помни много войни за власт и надмощие, но вековните сгради са непокътнати от времето и хората
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Градът помни много войни за власт и надмощие, но вековните сгради са непокътнати от времето и хората
Образът му преминава и през черти на германските страшилища от приказките на братя Грим
Детектив Ник Бъркхард (Дейвид Джинтоли) разследва убийства в Портланд, Орегон. Той има има странна тайна. Наследник е на елитна група ловци, която тря...