Всичко за Братаница

Следете всички новини, анализи и коментари за Братаница. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Моят град Крими
Съдят кмета на Братаница

Съдят кмета на Братаница

Прокуратурата в Пазарджик внесе в съда обвинителен акт срещу кмета на село Братаница Георги Спасов. Той е обвинен в незаконно притежаване на огнестре...

17 март | 13:54
0 коментара
5633