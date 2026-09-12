Докато депутатите се карат, народът на бунт заради убийците на пътя
Тази вечер в три населени места, по едно и също време, се провеждат протести
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Тази вечер в три населени места, по едно и също време, се провеждат протести
Прокуратурата в Пазарджик внесе в съда обвинителен акт срещу кмета на село Братаница Георги Спасов. Той е обвинен в незаконно притежаване на огнестре...
Пазарджишки криминалисти разкриха тежко криминално престъпление. Задържани са трима мъже, съпричастни към деянието. На един от тях е най-тежката мярка...