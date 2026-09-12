Лоша новина за българските череши
Тепърва обаче цената на черешата ще пада. Това ще се случи, когато пазарът се напълни с плодове
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Тепърва обаче цената на черешата ще пада. Това ще се случи, когато пазарът се напълни с плодове
Bonduelle ще осигури необходимото ноу-хау за зеленчуците
Сръчни кюстендилци припечелват надници с бране на черен бъз. Плодовете на лековитата билка вече са узрели и предприемчиви събирачи ги прибират по поле...
Между 30 и 40 стотинки за килограм набрани череши плащат на сезонните работници черешопроизводители от Кюстендилско. Тази година реколтата е слаба з...
От 50 до 5000 лева глоба ще се налагат в Дупница за бране на липа. Kметът на общината Методи Чимев e издал заповед, с която се забранява брането на л...
"Със заповед на министъра на околната среда и водите е въведена забрана за събирането на пирински (мурсалски) чай (Sideritis scardica Grisb.) от естес...
За поредна година Агенцията по заетостта набира кандидати за сезонна селскостопанска заетост в Португалия и Дания. Работодателят е компания Greenpeas...
Бюрото по труда в Перник набира жени за бране на ягоди в Испания. Кандитките могат да се запишат до средата на януари във всички филиали на дирекци...
До 10 хиляди лева глоба грози берачи на липов цвят в Дупница. Кметът на общината Методи Чимев забрани да се бере цвят от липите и да се уврежда деко...
Със Заповед на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров се забранява чупенето на клони и брането на цвят от липи, растящи върху общинска или държавн...
Схемата осигуряваше една трета от сезонната работна сила в британското земеделие