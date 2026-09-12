Брайлов учебник по английски дава шанс за професионална реализация на незрящи младежи
С подкрепата на Vivacom Регионален грант незрящи курсисти ще се подготвят за Cambridge сертификат, за да станат част от пазара на труда
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С подкрепата на Vivacom Регионален грант незрящи курсисти ще се подготвят за Cambridge сертификат, за да станат част от пазара на труда
Проектът е сред финалистите в деветото издание на Vivacom Регионален грант
Варна. Свитъци с лични послания, написани на Брайловата азбука, даде на 156 деца с увреждания просветният министър проф. д-р Анелия Клисарова. Тя б...