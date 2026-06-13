Забраниха на талибаните да си бръснат брадите
Бръснарниците с предупреждение за наказания
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Бръснарниците с предупреждение за наказания
Растителността по лицето ги прави да изглеждат по-опитни и надеждни
Става въпрос за гражданите на Израел
"Обичам брадатите мъже. Те са секси. Но да сме наясно, козя брадичка не харесвам", споделя Дрю Баримор пред сп. "Гламур". Актрисата признава още, че...