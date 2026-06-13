Божигробски босилек лекува Йерусалимово
Селяните отделят от пенсиите си, за да даряват за храма "Свети Димитър"Единствената асфалтирана улица се казва "Палестина" Във всеки ден от Страстнат...
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Селяните отделят от пенсиите си, за да даряват за храма "Свети Димитър"Единствената асфалтирана улица се казва "Палестина" Във всеки ден от Страстнат...