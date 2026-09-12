Чорбаджийски: ЦСКА има най-дългата скамейка от всички отбори в Първ
Играчите са готови за срещата с Дунав
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Играчите са готови за срещата с Дунав
Защитникът на ЦСКА Божидар Чорбаджийски е повикан в групата на националния отбор на България за "Kirin Cup" 2016 на мястото на Пламен Гълъбов. Браните...
Юношата на ЦСКА набор 1995 Божидар Чорбаджийски подписа първия си професионален договор с "армейците". Контрактът на централния защитник е за срок от...
София. Юношата на ЦСКА набор '95 Божидар Чорбаджийски подписа първия си професионален договор с "армейците", информират от клуба на на официалната си...