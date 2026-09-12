Всичко за Божидар Чорбаджийски

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Последни новини Спорт
Петев викна играч на ЦСКА

Петев викна играч на ЦСКА

Защитникът на ЦСКА Божидар Чорбаджийски е повикан в групата на националния отбор на България за "Kirin Cup" 2016 на мястото на Пламен Гълъбов. Браните...

26 май | 15:38
0 коментара
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Синът на отвлечен подписа

Синът на отвлечен подписа

Юношата на ЦСКА набор 1995 Божидар Чорбаджийски подписа първия си професионален договор с "армейците". Контрактът на централния защитник е за срок от...

04 април | 18:05
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ЦСКА подписа с юноша

ЦСКА подписа с юноша

София. Юношата на ЦСКА набор '95 Божидар Чорбаджийски подписа първия си професионален договор с "армейците", информират от клуба на на официалната си...

04 април | 11:28
0 коментара
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