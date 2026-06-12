Ураганен вятър повали бора на проф. Боян Ничев
Берковица. Ураганният вятър, който вилня през нощта срещу събота, е повалил бора на проф. д-р Боян Ничев. Той се намира на централния булевард в Берко...
Следете всички новини, анализи и коментари за Боян Ничев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Берковица. Ураганният вятър, който вилня през нощта срещу събота, е повалил бора на проф. д-р Боян Ничев. Той се намира на централния булевард в Берко...