Пакиао: Аз съм победителят
"Аз съм победителят". Tова каза Мани Пакиао, който по-рано загуби битката срещу Флойд Мейуедър в "боя на века". Филипинецът изтъкна, че съдийско решен...
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"Аз съм победителят". Tова каза Мани Пакиао, който по-рано загуби битката срещу Флойд Мейуедър в "боя на века". Филипинецът изтъкна, че съдийско решен...
Безапелационна победа на Флойд Мейуедър над Мани Пакиао. Мачът между двамата бе от 12 рунда. Американецът, който спечели "боя на века", ще грабне 150...