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Пакиао: Аз съм победителят

Пакиао: Аз съм победителят

"Аз съм победителят". Tова каза Мани Пакиао, който по-рано загуби битката срещу Флойд Мейуедър в "боя на века". Филипинецът изтъкна, че съдийско решен...

03 май | 9:20
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