"Ботев" Пд разкара треньора и вратаря след срама срещу "Монтана"
Ръководството на "Ботев" Пловдив взе решение да освободи Петър Пенчев от поста старши треньор на представителния тим. Няколко часа след тежката загуба...
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Ръководството на "Ботев" Пловдив взе решение да освободи Петър Пенчев от поста старши треньор на представителния тим. Няколко часа след тежката загуба...
"Орлите" предлагат 2 млн. евро на "канарчетата" Италианският гранд "Лацио" е готов да хвърли трансферна бомба като привлече халфа на "Ботев" Пд Милен...
На прав път сме с младите, радва се Гонзо след 1:1 в Коматево Спокойните дни за Мариян Огнянов в "Ботев" свършиха. В последната година халфът се радв...
Раковски. Ботев Пловдив завърши 2:2 с Раковски в първата си контрола от предсезонната подготовка. Двубоят се игра на стадиона в Раковски и бе изгледан...
Наставникът на "Ботев" Пловдив Станимир Стоилов даде първата си пресконференция за новия сезон. Между първата тренировка и заминаването на тима за лаг...
Пловдив. „Ботев" Пловдив започна подготовката си за новия шампионат. Станимир Стоилов изведе за първата тренировка на стадион „Христо Ботев" 24-има фу...
Пловдив. Голмайсторът на „Ботев" Иван Цветков бе определен за най-добър футболист в отбора за сезон 2012/2013, информира официалната страница на тима....
Пловдив. Собственикът на "Ботев" Цветан Василев даде да се разбере, че футболният му проект има за цел "да сбъдне мечтата на пловдивчани". "Клубът се...
Пловдив. Легендарните Deep Purple изнесоха концерт в чест на 100-годишнината на "Ботев" Пловдив, информира официалната страница на клуба. В арена на м...