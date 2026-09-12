Духлата - подземната крепост на Витоша. Светещият камък
Най-сложният карстов лабиринт у нас е на крачка от София
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Най-сложният карстов лабиринт у нас е на крачка от София
Водата в него на тласъци ту се появява, ту пресъхва
Какво става с чудодейния извор край пернишкото село Боснек
Тя ту се появява, ту изчезва, никой не е разгадал тайната й
Болни и отчаяни търсят лек и просветление в полите на ВитошаЗмей и бик пазят чудодейния извор, разказват легендите Село Боснек е сгушено в южните скл...