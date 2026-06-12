Събират дарения за Боровия парк във Вършец
Вършец. Общината в град Вършец обяви сметка за дарения чрез преводи и есемеси за спасяване на уникалните си забележителности - Слънчевата градина и Бо...
Следете всички новини, анализи и коментари за Боров Парк. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Вършец. Общината в град Вършец обяви сметка за дарения чрез преводи и есемеси за спасяване на уникалните си забележителности - Слънчевата градина и Бо...