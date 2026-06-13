Пунктът за ваксинация в Борисовата няма да работи
Останалите три пункта за имунизация в парковете Южен, Северен и парк Дружба ще бъдат отворени, както обичайно
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Останалите три пункта за имунизация в парковете Южен, Северен и парк Дружба ще бъдат отворени, както обичайно
„Ще платим тъпотата да правим експеримента Орешарски, ще я платим, ще платиме, че Стойнев е бил министър". Това каза премиерът Бойко Борисов относно г...
Направил съм всичко, което беше по силите ми и отгоре, ако някой е могъл по-добре, е нямало да се задължи НЕК с 3.7 мрд. лв., каза премиерът Бойко Бор...
Колегите от Реформаторския блок да се научат, че публично е хубаво да говорят, че са много големи демократи, но работата им в парламента е да си седят...
Арестуван е нападателят на 67-годишния Красимир Иванов, който беше пребит в Борисовата градина пред очите на внуците си, съобщи Нова ТВ. От прокурату...
67-годишен мъж е със сериозни наранявания след побой в Борисовата градина този петък. Побоят се е случил пред очите на двете му внучета. Полицията е...
Не е ултрас, ходил е на 4 мача в живота си, твърдят приятелите му Убийството на 16-годишния ученик Георги Игнатов в Борисовата градина продължава да...
До 30 май темата с назначаването на международна фирма, която да извърши одит на КТБ, ще бъде приключена, обяви от парламентарната трибуна премиерът...