"Левски" се раздели с Борко Стойчев
"Левски" се раздели с Борко Стойчев днес. Защитникът не прие новата си заплата и се напусна "Герена". "Феновете трябва да са спокойни. Ще намерим нуж...
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"Левски" се раздели с Борко Стойчев днес. Защитникът не прие новата си заплата и се напусна "Герена". "Феновете трябва да са спокойни. Ще намерим нуж...
Защитникът на "Левски" Борислав Стойчев бе повикан в националния отбор за европейската квалификация с Италия, информират от БФС на официалната си стра...
София. Защитникът на Берое Борислав Стойчев подписа днес договор с "Левски" за срок от две години след като двата клуба се разбраха за трансфера на фу...