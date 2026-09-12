Благотворителен базар за болен младеж
Благоевград. В Благоевград стартира благотворителният базар, който се провежда под мотото „Да помогнем на Боби". Инициатори на идеята за провеждането...
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Благоевград. В Благоевград стартира благотворителният базар, който се провежда под мотото „Да помогнем на Боби". Инициатори на идеята за провеждането...
Симитли. Фестивалът „Рок на реката Симитли 2013", който започна в петък вечер, има и благотворителна мисия. На феста се събират не само едни от най-я...
Благоевград. Общ благотворителен концерт в помощ на Борислав Неделчев организира Народно читалище „Никола Вапцаров" в Благоевград. Събраните средства...
Благоевград. Почти 5000 лева събраха жители на община Симитли в благотворителната кампания „Да помогнем на Боби". Акцията се проведе по време на всичк...