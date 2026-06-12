Богослов се грижи за реда в Балкана
Борислав Гиндев е барман в Сливен, преди да учи в Алма матер и да стане полицейски шеф Богослов, който командва полицаи и много обича да кара велосип...
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Борислав Гиндев е барман в Сливен, преди да учи в Алма матер и да стане полицейски шеф Богослов, който командва полицаи и много обича да кара велосип...