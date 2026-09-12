Поляци разкриха "Славия" с 2:1
Уредиха Венци с возило, френски рапър дойде на проби "Славия" допусна загуба с 1:2 от седмия в полското първенство "Заглебие" (Любин). Контролата се...
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Уредиха Венци с возило, френски рапър дойде на проби "Славия" допусна загуба с 1:2 от седмия в полското първенство "Заглебие" (Любин). Контролата се...
Борислав Балджийски отново си показа рогата. Скандалният халф се изпокара с треньора на "Монтана" Емил Велев и веднага си събра багажа. Той е напуснал...
От 3 до 12 години затвор заплашват футболиста Борислав Балджийски. Толкова предвижда родното законодателство за убийство по непредпазливост, в каквото...
Ихтиман. Юношата на "Левски" Борислав Балджийски спаси малко дете от ултраси на ЦСКА, информира News7. Детето с шал на Миньор се отървало на косъм от...
Може и момичето да е блъснало юриста, твърди адвокатът на футболиста
Софийски градски съд остави в ареста бившия футболист на „Славия" Борислав Балджийски