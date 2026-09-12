Депутатски пулт изписа е*ати
Депутатският пулт за гласуване на депутата от РБ Борис Станимиров показа интересен бъг - на дисплея му се появи думата "е*ати", съобщи Offnews. Снимк...
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Депутатският пулт за гласуване на депутата от РБ Борис Станимиров показа интересен бъг - на дисплея му се появи думата "е*ати", съобщи Offnews. Снимк...
София. Парламентарен фен клуб на синия отбор ще създаде депутатът от Реформаторския блок Борис Станимиров. Това обяви самият той през Фейсбук страница...
София. 10 минути след като положи клетва като народен представител, Борис Станимиров от Реформаторския блок внесе в деловодството на Народното събрани...