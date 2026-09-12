Последни овации за Гуджунов
Стотици певци, актьори, тв хора и средностатистически почитатели аплодираха вчера за последно Борис Гуджунов. Църквата в Централните софийски гробища...
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Стотици певци, актьори, тв хора и средностатистически почитатели аплодираха вчера за последно Борис Гуджунов. Църквата в Централните софийски гробища...
България се сбогува с големия естраден певец Борис Гуджунов. Поклонението ще бъде днес в 14,30 на централните Софийски гробища. На 74-годишна възраст...
След катастрофата през 1971-ва тръгнах надолу, споделяше певецът Още една естрадна легенда си отиде. В нощта срещу неделя почина Борис Гуджунов. На 2...
Покойният Борис Гуджунов и синът му си казали за последно, че се обичат. Това сподели Кристиян Гуджунов, който събра сили да коментира кончината на св...
"Нещо умира в душата, когато скъп приятел си отиде... Борето Гуджунов си отиде. Това написа на страницата си във Фейсбук естрадната легенда Йорданка Х...
Борис Гуджунов лежи в болница в изключително тежко състояние, съобщи агенция Блиц. 73-годишният певец нямал никаква надежда, че ще оцелее, и за съжале...
Борис Гуджунов е роден на 22 май 1941 г. в Пазарджик
700 лева ще получава Борис Гуджунов от началото на 2015-а - максималната пенсия за заслуги в сферата на културата. Това обеща арт министърът Вежди Раш...