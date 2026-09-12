Всичко за Борис Гуджунов

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Последни овации за Гуджунов

Последни овации за Гуджунов

Стотици певци, актьори, тв хора и средностатистически почитатели аплодираха вчера за последно Борис Гуджунов. Църквата в Централните софийски гробища...

16 юни | 16:45
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Почина Борис Гуджунов

Почина Борис Гуджунов

"Нещо умира в душата, когато скъп приятел си отиде... Борето Гуджунов си отиде. Това написа на страницата си във Фейсбук естрадната легенда Йорданка Х...

14 юни | 8:23
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Гуджунов пак в болница

Гуджунов пак в болница

Борис Гуджунов лежи в болница в изключително тежко състояние, съобщи агенция Блиц. 73-годишният певец нямал никаква надежда, че ще оцелее, и за съжале...

13 май | 17:47
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700 лева пенсия за Гуджунов

700 лева пенсия за Гуджунов

700 лева ще получава Борис Гуджунов от началото на 2015-а - максималната пенсия за заслуги в сферата на културата. Това обеща арт министърът Вежди Раш...

09 декември | 20:40
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