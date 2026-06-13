"БМФ Порт Бургас" ще инвестира над 29 млн.
Строят се супермодерно силозно стопанство за зърно и склад за меден концентрат Назначихме повече от 170 души и вдигнахме заплатите с 20%, казва проку...
Следете всички новини, анализи и коментари за Борис Балев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Строят се супермодерно силозно стопанство за зърно и склад за меден концентрат Назначихме повече от 170 души и вдигнахме заплатите с 20%, казва проку...