Не казвайте това. Носи бедност!
Енергиьта влия във всяка една посока
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Енергиьта влия във всяка една посока
Министерствата удържат борчове на фирмите, при плащания над 30 хил. лв. Министерствата и ведомствата си прихванаха 276 млн. лв. от длъжници към хазна...
Борчовете към бюджета ще се приспадат от договорите за обществени поръчки Държавната администрация, която сключва договори с граждани или фирми, първ...
Борчовете на правителството няма да надминат 30% от БВП на страната България ще остане в топ 3 на страните от ЕС по най-малък държавен дълг поне до 2...
Важният въпрос е защо общините закъсват толкова често и дори стигат до ситуации, в които имат запорирани сметки и не могат да правят разплащания. Това...
Без един от апартаментите си остава Азис. НАП продава на таен търг на 18 март луксозното жилище в столичния квартал "Манастирски ливади" заради данъчн...
Отпадна изискването от НАП да изпращат писмени покани за плащане на задължението Данъчните вече може да ни предупреждават, че ще блокират банковите н...
При плащане на задължения към общината се въвежда правилото да се погасяват първо най-старите. Например, ако плащате такса смет, но не сте изплатили д...
Дългове до 20 хил. евро към банки и държавата ще отписват властите в Гърция. Това става възможно с поправка в закона, гласувана миналата седмица в пар...
Фирмата на строителния предприемач закъсала, разпродават имотите й Маскираните нападатели причакали Тодор Коев пред любимото му кафене Неплатени дъл...
Причината е политическата нестабилност и зациклила икономика Народът затъва в дългове. Възможностите на домакинствата да обслужват задълженията си ще...
София. Само за един месец просрочените задължения на болниците са се увеличили с 4 млн. лв. Това показва справка на здравното министерство. 401 млн....
Праща депутати при министър Стойнев да четат документите на компанията
Адвокатски хонорари и лихви "изяли" парите за нова забавачка