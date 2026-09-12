Борете се с целулита като с болест
Целулитът е бичът на нежната половина от човечеството. Той представлява патологично кожно състояние, което все още не е достатъчно добре изучено. Пара...
Следете всички новини, анализи и коментари за Борба С Тероризма. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Целулитът е бичът на нежната половина от човечеството. Той представлява патологично кожно състояние, което все още не е достатъчно добре изучено. Пара...
Mинистър Бъчварова и Джеймс Коуми обсъдиха средата за сигурност и противодействието на тероризма Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Румяна...
Туниският президент Бежи Каид Есебси призова сънародниците си да дарят пари за борбата с тероризма, докато Тунис се бори срещу бунтовнически действия...
Италианското правителство смята да закрие нелегални джамии в страната, като част от борбата срещу тероризма. Това обяви министърът на вътрешните работ...
Настоящият ръководител на посолството на САЩ в България - Родерик Мур заяви, че се създава работна група за борба с тероризма. Ето какво още каза Мур...
София. Родни полицаи заминават за Америка, където ще черпят опит за борбата с тероризма. Това стана ясно по време на посещение на българска делегация,...