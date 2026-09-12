Всичко за Борба С Тероризма

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Рим затваря нелегални джамии

Рим затваря нелегални джамии

Италианското правителство смята да закрие нелегални джамии в страната, като част от борбата срещу тероризма. Това обяви министърът на вътрешните работ...

28 ноември | 20:50
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