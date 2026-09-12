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Велико Търново празнува

Велико Търново празнува

Велико Търново. Повече от 500 ученици се включиха в празничното шествие днес от църквата „Свети 40 мъченици" до сградата на общината. Деца, облечени к...

22 март | 12:48
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