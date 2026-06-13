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Музиканти с благотворителен концерт за 12-годишното момиче от благоевградското село Церово
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Музиканти с благотворителен концерт за 12-годишното момиче от благоевградското село Церово
Спектакълът "Опакометаморфози" на Маргарита Младенова по Валери Петров ще се играе благотворително довечера в 20 часа в Независим театър. 20-годишната...
Рокаджии помагат на болно момиче. Пет популярни български групи правят концерт под надслов "Нека има светлина за Маги". "Отряд 13", Response, Full Ci...