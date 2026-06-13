Съдът отмени болничните лимити
Падат финансовите ограничения на болниците, заложени в новата методика за тяхното финансиране. Върховният административен съд е отменил лимитите в здр...
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Падат финансовите ограничения на болниците, заложени в новата методика за тяхното финансиране. Върховният административен съд е отменил лимитите в здр...