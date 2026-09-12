Измама с дарителски кампании за болни деца
Родители сигнализираха за измамата
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Родители сигнализираха за измамата
Негова авторка е детската лекарка д-р Таня Андреева, целта е чрез него всеки родител да може да провери къде да заведе детето си
Ученици от Клуба на младия журналист в Стремци пожелаха бързо оздравяване и повече радост по Коледа и Нова година на малките пациенти
Хората с увреждания да получават гарантиран доход, който да даде сигурност за родителите и близките им, които се грижат за тях. За това настояват майк...
Има шанс всички обвинения срещу служителите на Фонда за лечение на деца в чужбина да са силно преувеличени. Това заяви пред Нова телевизия Мария Черне...
Българският Червен кръст зарадва най-малките пациенти в отделенията на три софийски болници. Децата-пациенти на Университетската детска клиника по бел...
Благотворителна акция за набиране на средства в подкрепа на болни деца от Кърджали и областта стартираха доброволците от Движение „Ръка за помощ" при...
Скоро ще видим Добрев като стюардеса в нов сериал Нина Добрев в последните седмици отново се е отдала на благотворителност. В "Инстаграм" тя пусна ри...
София. На 22 декември /понеделник/ доброволци на Българския младежки Червен кръст ще подарят радост, топлина и коледни подаръци на над 100 малки пацие...
Смолян. Бедни и болни семейства от Смолян също се оказаха заложници в спор на бирници и общината. 5-те апартамента са запорирани заради задължения към...
Маргарита Попова раздаде подаръци на малките пациенти и дари прожекционен апарат на клиниката
Благоевград. МБАЛ – Благоевград ще направи прекрасен жест за децата, които се лекуват в детско отделение на здравното заведение. Инициативата на ръков...
София. С месеци бави разглеждането на заявленията на болни малчугани Фондът за лечение в чужбина. За това алармираха родителите на две болни деца днес...
Сеул. Южна Корея ще предостави на Пхенян хуманитарна помощ за болни деца в рамките на 6,3 милиона долара. Това съобщи южнокорейското министерство на о...
Силистра. Дом за деца с увреждания започва да се строи в Силистра. Защитеното жилище от семеен тип ще приюти 14 малчугани на възраст от 3 до 18 години...