Нападение на "Боко Харам" взе живота на над 80 души
Близо 80 души бяха убити от членове на ислямистката групировка „Боко харам" при нападения над села в Североизточна Нигерия, съобщиха жители на селата....
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Близо 80 души бяха убити от членове на ислямистката групировка „Боко харам" при нападения над села в Североизточна Нигерия, съобщиха жители на селата....
Американският държавен глава Барак Обама обеща подкрепа на новия президент на Нигерия Мухамаду Бухари в борбата с ислямистките екстремисти от "Боко Ха...
Джихадистите от "Боко Фарам" избиха 150 души в Североизточна Нигерия, предаде Франс прес. Това е най-кървавото нападение след идването на власт на 29...
Джихадистите от "Боко Фарам" избиха 150 души в Североизточна Нигерия, предаде Франс прес. Това е най-кървавото нападение след идването на власт на 29...
Най-малко трима души са загинали, а други 16 са били ранени при самоубийствен атентат в североизточния нигерийски град Майдугури, съобщава Фокус. Извъ...
Нигерийската армия е успяла да освободи от плен на терористичната групировка „Боко Харам" още 234 жени и деца, предаде AFP, позовавайки се на информац...
Нигерийската армия освободи 160 жени и деца, държани в плен от бойци на радикалната групировка Боко Харам. Операцията е била проведена в горския масив...
Нигерийската армия е спасила голяма група от над 200 жени, която е била в плен на ислямистите от „Боко Харам". Все още обаче не е потвърдено дали това...
Терористи от джихадистката групировка "Боко Харам" осъществиха 2 смъртоносни нападения срещу избиратели в Североизточна Нигерия. Убити са 8 души, съоб...
Президентът на Нигерия Гудлък Джонатан изрази надежда, че в рамките на един месец всички територии, окупирани от екстремистката групировка "Боко Харам...
"Ислямска държава" прие клетвата за вярност на нигерийската терористична групировка "Боко Харам" и призова ислямистите да се бият в Африка. Абу Мохам...
Лидерът на нигерийската ислямистка групировка "Боко Харам" Абубакр Шекау съобщи чрез Туитър, че се е заклел във вярност към джихадисткото движение "Ис...
Българският олимпийски комитет (БОК) запозна днес представителите на медиите с подготовката за участие на българската делегация в игрите, както и с по...
Ислямистката групировка от Нигерия "Боко Харам" пусна видео, в което твърди, че показва обезглавяването на двама мъже. Видеото е изработено по подобе...
Екстремисти от нигерийската групировка "Боко Харам" са атакували Чад през нощта. Това е първото такова нападение на територията на тази държава. Бойц...
Адис Абеба. Африканският съюз призова за създаването на регионална сила от 7 500 военнослужещи от 5 страни, която да се противопостави на набиращата с...
Бойци на ислямистката групировка "Боко Харам" са атакували главния град Майдугури в Североизточна Нигерия, съобщи агенция "Ройтерс". В града се чува а...
Лагос. Ислямистката групировка „Боко Харам" освободи 192 заложници, повечето от тях жени, които са били отвлечени в нигерийския щат Йобе, съобщи АФП....
Ню Йорк. Съветът за сигурност на ООН категорично поиска от терористичната групировка "Боко Харам" да свали оръжие и да освободи всички отвлечени лица,...
Ръководителите на страните от Западна Африка обмислят създаването на съвместни военни сили за борба с нигерийската ислямистка групировка "Боко Харам"....