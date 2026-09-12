Извънредно от Зеленски. Ключово назначение
Генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко обявен за командващ Военновъздушните сили
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Генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко обявен за командващ Военновъздушните сили
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