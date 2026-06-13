Борисов: Не проверявам, а се радвам на строежите
Зимата е мека, не спирайте със строителството! На 15 януари тол системата трябва да работи, никакъв май! Изненадайте ме, заръча на министрите той
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Зимата е мека, не спирайте със строителството! На 15 януари тол системата трябва да работи, никакъв май! Изненадайте ме, заръча на министрите той