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Волтова дъга обгори работник

Волтова дъга обгори работник

Трудова злополука стана по време на профилактика на електросъоръжения в град Бойчиновци, съобщиха от държавното дружество „Енергиен системен оператор"...

04 юни | 14:17
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