Разбиха огромна нарколаборатория за марихуана
Участък Бойчиновци предприеха проверка на помещения в бивша производствена сграда в Бойчиновци
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Участък Бойчиновци предприеха проверка на помещения в бивша производствена сграда в Бойчиновци
Обявен е за общонационално издирване
Той е 32-местен и е предоставен безвъзмездно от МОН
18 нелегални мигранти са задържани от полицаи в Ямбол. В ранните часове на 15 март полицаите са спрели два автомобила Ауди и Рено. Те са управлявани с...
Трудова злополука стана по време на профилактика на електросъоръжения в град Бойчиновци, съобщиха от държавното дружество „Енергиен системен оператор"...
Началниците на затворите в София, Бургас и Бойчиновци са сменени след критики от Комитета за предотвратяване на изтезанията към Съвета на Европа. Това...
Началниците на три затвора в страната – в София, Бургас и Бойчиновци, освобождават постовете си. На тяхно място, със заповед на министъра на правосъди...
Бойчиновци. Жители на общините Бойчиновци, Монтана и Медковец се събраха в неделя на гарата в Бойчиновци, за да протестират срещу отмяната на влаковет...
Бойчиновци. Общината в Бойчиновци е разработила и чака одобрение за финансиране от европейските фондове на 19 проекта, съобщи кметът Светлин Сретениев...
Монтана. В община Бойчиновци е забранено движението на магарешки и конски каруци от 20.30 вечер до 6 часа сутринта. Това е една от мерките против заче...