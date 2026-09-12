Вандализъм в София! Пострада символна сграда
Сградата на Богословския факултет, която носи културна стойност, беше в ремонт в продължение на години
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Сградата на Богословския факултет, която носи културна стойност, беше в ремонт в продължение на години
Цената на монетата при пускане в обращение е 1470 лева
Благата вест за идването на човешки потомък, който ще строши главата на змията, ни е дадена веднага след прогонването от Рая, казва доц. д-р Ивайло На...
София. Студенти ще настояват богословският факултет да се отдели от Софийския университет. Писмото с исканията на младите вече бе изпратено на патриар...