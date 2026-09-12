Двама светци озаряват църквата на 18 април
Йоан приел монашеско пострижение твърде млад и израснал под непосредственото духовно ръководство на своя учител Григорий Декаполит
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Йоан приел монашеско пострижение твърде млад и израснал под непосредственото духовно ръководство на своя учител Григорий Декаполит
Доц. Димитър Димитров остави следа в музиката
Иван Шишиев показва нещата от живота такива, каквито са Наредиха в "Арти Джамбуре" първата изложба на студента На 9 октомври галерия "Арти Джамбуре"...
Борислав Гиндев е барман в Сливен, преди да учи в Алма матер и да стане полицейски шеф Богослов, който командва полицаи и много обича да кара велосип...
Човек не може да се спаси без църквата, обяснява Даниел Даниел Апостолов е на 24 г., от Смолян. Още като ученик избира да бъде близо до Бог и се науч...
В Англия осъзнах, че Дарвин лиши човека от вярата му, казва писателят богослов