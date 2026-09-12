Бодиартът на Яхнаджиев в зала "България"
Иван Яхнаджиев обра овации с пореден бодиарт в София. Маестрото започна свещенодействието в ранния след обед на срядата върху полуголата плът на шампи...
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Иван Яхнаджиев обра овации с пореден бодиарт в София. Маестрото започна свещенодействието в ранния след обед на срядата върху полуголата плът на шампи...
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