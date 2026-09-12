Нова партия! Известен журналист събира електорат
Телевизионният журналист Боби Ваклинов стартира нов политически проект. Това стана ясно от негова публикация във Фейсбук. "Приятели, от месеци н...
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Телевизионният журналист Боби Ваклинов стартира нов политически проект. Това стана ясно от негова публикация във Фейсбук. "Приятели, от месеци н...
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6 неща, които не знаете за Боби Ваклинов