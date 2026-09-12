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Бобева търси трима стажанти

Бобева търси трима стажанти

Трима студенти ще проведат едномесечен стаж при вицепремиера Даниела Бобева. Те ще бъдат избрани с конкурс за есе на тема: "Как да запазим двигателите...

10 октомври | 10:43
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