Щетите от двата потопа са 495 милиона лева
София. На последното заседание на МС е одобрен докладът, оценяващ щетите от наводненията във Варна, Добрич и Велико Търново, които се равняват на 495...
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София. На последното заседание на МС е одобрен докладът, оценяващ щетите от наводненията във Варна, Добрич и Велико Търново, които се равняват на 495...
До седмица откриваме консулска служба в Екатеринбург Варна. Данните от посолството ни Москва показват, че издадените от началото на годината визи за...
Шумен. „Североизточният район има потенциал за развитие на промишленост. Ще насърчаваме проекти в областта на преработващата промишленост, няма да тол...
София. „Едно от важните неща, което можем да очакваме тази седмица е намаляване на таксите по вписванията в търговския регистър с 22 %". Това обяви по...
Радикален контрол върху концесиите обеща вицепремиерът Даниела Бобева
София. Бизнесът и икономиката ни се нуждаят основно от стабилност и реформи. Това заяви заместник министър-председателят по икономическото развитие Да...
София. "Ние сме шампиони по разработване на стратегии, разработили сме два пъти повече стратегии, отколкото са разработили другите страни-членки на ЕС...
София. Разминаването между нуждите на бизнеса от кадрите, които произвеждат българските висши учебни заведения е един от най-големите проблеми на бълг...
Плащанията към бизнеса по ОП „Околна среда" няма да бъдат спирани, увери Чобанов
София. "Вотът на недоверие се превръща в техника за бавене на работата на парламента и правителството". Това заяви пред "Дарик" вицепремиерът Даниела...
Трима студенти ще проведат едномесечен стаж при вицепремиера Даниела Бобева. Те ще бъдат избрани с конкурс за есе на тема: "Как да запазим двигателите...
София. Вицепремиерът Даниела Бобева скочи на депутатите от ГЕРБ и БСП заради новите текстове в Закона за обществените поръчки (ЗОП). И ги обвини, че з...
Най-важното е да имаме дебат за българската енергетика, заяви вицепремиерът.
Туризмът е приоритетен за правителството, затова и страната ни полага всички усилия да облекчи визовия режим както за гостите на страната, така и за т...
Правят у нас регионален център за публично-частно партньорство
Пекин. Един от секторите, който ще развиваме съвместно с Китай е туризмът, съобщи вицепремиерът Даниела Бобева. Китайците проявават интерес към култу...
До края на годината парламентът трябва да приеме закон за офшорните компании, който да забрани участието им в обществени поръчки, приватизацията и кон...
Качват в интернет всички договори и решенията на комисиите, които оценяват кандидатите
София. "Трябва да се подпомогне развитието на селския туризъм. Необходима е яснота къде и как ще се развива той". Това каза в Габрово вицепремиерът Д...
Глобите на Агенцията по вписванията според оборота на фирмата