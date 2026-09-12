Пола Йейтс - фатална и дрогирана
Пийчис почина несправедливо млада като майка си, коментира световната рок гилдия
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Пийчис почина несправедливо млада като майка си, коментира световната рок гилдия
Кент. Открили са Пийчис Гелдоф, дъщеря на рок легендата Боб Гелдоф и покойната тв-водеща Пола Йейтс, мъртва, съобщават медиите на Острова, а впоследст...
Лондон. Боб Гелдоф ще лети в Космоса. Рок звездата и изпълнител на главната роля в "Стената" е поредната знаменитост, запазила си място за полет в неи...