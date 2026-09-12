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Боб Гелдоф ще лети в Космоса

Боб Гелдоф ще лети в Космоса

Лондон. Боб Гелдоф ще лети в Космоса. Рок звездата и изпълнител на главната роля в "Стената" е поредната знаменитост, запазила си място за полет в неи...

11 септември | 22:15
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