Любима манекенка се връща на екран
Ще води предаването си, запазена марка – „Смяна на местата“
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Ще води предаването си, запазена марка – „Смяна на местата“
Промяна в програмата - гледаме повече образователни, културни и музикални предавания
Инициативата "Уча онл@йн с учител" стартира в 9:15 часа
Ридли Скот и неговите "Пророци на научната фантастика" са в ефира на БНТ2. Документалната поредица изследва как писателите визионери точно прогнозира...