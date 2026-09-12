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Великите предсказания

Великите предсказания

Ридли Скот и неговите "Пророци на научната фантастика" са в ефира на БНТ2. Документалната поредица изследва как писателите визионери точно прогнозира...

05 март | 15:20
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