Депутатът Борислав Великов стана лидер на БНД
Депутатът от Реформаторския блок доц. Борислав Великов бе избран за председател на партия Българска нова демокрация, съобщиха от офиса му в Монтана. П...
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Депутатът от Реформаторския блок доц. Борислав Великов бе избран за председател на партия Българска нова демокрация, съобщиха от офиса му в Монтана. П...
ВМРО – БНД възстанови своя общински комитет в Петрич и избра ново ръководство. Делегатите единодушно гласуваха адвокат Стоян Божинов да е председател...
Новостроящата се сграда на немското разузнаване БНД е пострадала сериозно при наводнение породено от откраднати кранове. Отзивите в Германия са убийст...