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Кола помете 12-годишно дете

Кола помете 12-годишно дете

12-годишно дете е било блъснато докато пресича от лек автомобил във Враца. Инцидентът е станал вчера към 20 ч., съобщиха от областната дирекция на пол...

19 февруари | 11:42
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