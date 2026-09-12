Пиянската серия продължава. Жандармерист блъсна дете и избяга
9-годишно дете бе блъснато на пешеходна пътека в село Лозен във вторник вечерта
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9-годишно дете бе блъснато на пешеходна пътека в село Лозен във вторник вечерта
Инцидентът стана на кръстовището с ул. „Ал. Стамболийски“. Детето било водено за ръката от дядо си
Четиригодишното момче е с опасност за живота
Пострадалото момче е на 14 години. То е в тежко състояние, с опасност за живота
Кметът на Трън трябва да понесе отговорност за блъснатото дете, ако се докаже вината му. Това написа премиерът Бойко Борисов във Фейсбук по повод пове...
Фиат удари 4-годишно дете в Сливен. Малчуганът е настанен в областната болница, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал малко преди 14 часа на 12...
12-годишно дете е било блъснато докато пресича от лек автомобил във Враца. Инцидентът е станал вчера към 20 ч., съобщиха от областната дирекция на пол...
Пловдив. Шофьор без книжка блъсна 10-годишно дете в Пловдив. То е пресичало ул. "Ландос", когато е ударено от движещ се с несъобразена скорост лек ав...
Стара Загора. Старозагорци ще протестират с цветя в ръка в знак на съпричастност към блъснатото дете от джип, което почина на място. Множество хора, ч...
Стара Загора. Седемгодишно дете е било блъснато на улица в областния град от лек автомобил „Пежо 206", управляван от 33-годишнината П.Б. Инцидентът е...
Ихтиман. Дървосекач духна от мястото на произшествието след като блъсна с автомобила си дете в Ихтиман. Според съобщение на Областната дирекция на МВ...
Стара Загора. Почерпен шофьор на товарен автомобил "Мерцедес 1722" е блъснал 8-годишно дете на улицата в Стара Загора. За щастие всичко се е разминало...