Ужасяващ случай! Влак блъсна автомобил
Какво се случи в край Пловдив
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Какво се случи в край Пловдив
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Гръцкият студент Христос Боскос, който прегази 16-годишната Катя на автобусна спирка в Пловдив, се разминава само с глоба. Това стана ясно след като П...
Полицията в Пловдив издирва шофьор, който блъснал дете в града и избягал. Инцидентът е станал в петък, а сигналът е подаден около 15,40 часа в същия д...