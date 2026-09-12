Лекар разкри в какви адски мъки са загинали младежите в Кочани
Паниката е убила най-много от хората
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Паниката е убила най-много от хората
Над 3500 са в неизвестност, роднините в шок обикалят болниците
Инцидентът стана по време на ритуал от хаджа Най-малко 717 души от различни националности загинаха в огромна блъсканица по време на един от ритуалите...