Български учени разказват за рисковете и решенията пред света с 3D филми
Инициатива на Софийския университет и Yettel „превежда“ чрез визуално изкуство какво значи устойчиво развитие
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Инициатива на Софийския университет и Yettel „превежда“ чрез визуално изкуство какво значи устойчиво развитие
Постигнатите от тях резултати утвърждават престижа на България зад граница
Таблетът за незрящи Blitab, разработен от български учени, очаква да получи патент и след това остава само да бъде сглобен. Изобретението получи и пор...
Разработваме покрития за военни изтребители, каза проф. Алберт Кръстанов