Ракия и ликьор от рози събират овации в Париж
Ликьор от рози и розова ракия предизвикаха голям интерес на международното селскостопанско изложение в Париж Salon International de l'Agriculture 2016...
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Ликьор от рози и розова ракия предизвикаха голям интерес на международното селскостопанско изложение в Париж Salon International de l'Agriculture 2016...
Министърът на земеделието и храните Десислава Танева откри българския щанд на Международното селскостопанско изложение "SIA (Salon International de l'...
Берлин. Голям интерес предизвика българският щанд на Международното туристическо изложение ITB Берлин. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съв...
Мумбай. Заместник-министърът на икономиката и енергетиката Анна Янева участва в церемонията за откриването на най-големия инженерен панаир (India Engi...