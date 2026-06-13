Танева: Подкрепяме производството на български семена с държавна помощ
Министерство на земеделието и храните подкрепя производството на български семена с държавна помощ. Това заяви министърът на земеделието и храните Дес...
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Министерство на земеделието и храните подкрепя производството на български семена с държавна помощ. Това заяви министърът на земеделието и храните Дес...