Как се сбъдва БГ мечта?
Тези дни дори и онези българи, които не знаеха какво е Бръшлянова лига, разбраха. Благодарение на Стефан - момчето, сбъднало в пъти американската мечт...
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Тези дни дори и онези българи, които не знаеха какво е Бръшлянова лига, разбраха. Благодарение на Стефан - момчето, сбъднало в пъти американската мечт...