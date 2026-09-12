Деляна Иванова: ББР следва пътя на насърчителните банки в Европа
Всички те имат специална мисия, която ги отличава от търговските банки
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Всички те имат специална мисия, която ги отличава от търговските банки
Българската банка за развитие има нов председател на Управителния съвет и изпълнителен директор
Българска банка за развитие работи по няколко линии с цел средства от плана "Юнкер" (бел. Европейски фонд за стратегически инвестиции - Фонда, ЕФСИ),...
Българската банка за развитие получава кредитна линия от 150 млн. евро от Банката на Съвета на Европа. Средствата ще се използват за реализиране на На...